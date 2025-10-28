Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Düzce'de lise öğrencisi 2 kişiye taciz: 18 yaşındaki erkek tutuklandı

Düzce'de önceki gün Millet Bahçesi'nde lise öğrencisi 2 çocuğu sözlü taciz eden, kendisini uyaran esnafa bıçak çeken Seyit A. isimli 18 yaşındaki erkek, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güncel
  • 28.10.2025 17:22
  • Giriş: 28.10.2025 17:22
  • Güncelleme: 28.10.2025 17:31
Kaynak: DHA
Düzce'de lise öğrencisi 2 kişiye taciz: 18 yaşındaki erkek tutuklandı
Fotoğraf: csgorselarsiv / Gülnaz Bingöl

Düzce'de 2 lise öğrencisi kıza sözlü tacizde bulunan ve esnafa bıçak çeken Seyit A. (18) mahkemede tutuklandı.

Olay, önceki gün kent merkezindeki Millet Bahçesi’nde meydana geldi.

Seyit A. lise öğrencisi 2 kıza sözlü tacizde bulundu. Durumu fark eden bir esnaf, Seyit A'yı uyardı. Ardından Seyit A. kendisini uyaran esnafa bıçak çekti.

SUÇ KAYDI VAR

Bölge esnafı ve vatandaşların müdahalesiyle Seyit A. etkisiz hale getirildi. Olay yerine çağırılan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Seyit A. adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen Seyit A'nın çeşitli suçlardan kaydı olduğu bildirildi.

BirGün'e Abone Ol