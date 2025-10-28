Düzce'de lise öğrencisi 2 kişiye taciz: 18 yaşındaki erkek tutuklandı

Düzce'de 2 lise öğrencisi kıza sözlü tacizde bulunan ve esnafa bıçak çeken Seyit A. (18) mahkemede tutuklandı.

Olay, önceki gün kent merkezindeki Millet Bahçesi’nde meydana geldi.

Seyit A. lise öğrencisi 2 kıza sözlü tacizde bulundu. Durumu fark eden bir esnaf, Seyit A'yı uyardı. Ardından Seyit A. kendisini uyaran esnafa bıçak çekti.

SUÇ KAYDI VAR

Bölge esnafı ve vatandaşların müdahalesiyle Seyit A. etkisiz hale getirildi. Olay yerine çağırılan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Seyit A. adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen Seyit A'nın çeşitli suçlardan kaydı olduğu bildirildi.