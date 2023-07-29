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Düzce'de molada fenalaşan otobüs şoförü hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 29.07.2023 11:59
  • Giriş: 29.07.2023 11:59
  • Güncelleme: 29.07.2023 12:00
Kaynak: İHA
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Düzce'de molada fenalaşan otobüs şoförü hayatını kaybetti

İstanbul’dan Tokat’a giden yolcu otobüsünün şoförü molada fenalaştı, hastanede hayatını kaybetti. 

Olay, gece 02.00 sıralarında Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul’dan Tokat’a giden yolcu otobüsünün şoförü dinlenme tesisinde fenalaştı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi yönlendirildi. Ekipler yaptıkları müdahalenin ardından M.Ç.’yi Düzce Atatürdk Devlet Hastanesi kaldırdı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken otobüs ve yolcularıyla yoluna devam etti. 

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