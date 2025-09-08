Düzce'de motosikletlerde gayriresmi tadilat yapılmasına ilişkin 27 zanlıya gözaltı

DÜZCE (AA) - Düzce'de satışa sunulan motosikletlerin üzerinde gayriresmi tadilat yapılarak motor hacimlerinin yükseltilmesine ilişkin düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında kente merkezi ve Akçakoca ilçesinde faaliyet gösteren aynı kişiye ait 2 iş yerinde satışı yapılan 50 cc motosikletlerin, gayriresmi tadilat yapılarak 80, 110, 125 ve 135 cc'lik modeller haline getirildiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin Düzce, Bolu ve Zonguldak'ta 26 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 21 motosiklete el konuldu, motosikletlerin satışını ve teknik değişikliğini yapan 7 zanlı ile satın alan 20 kişi gözaltına alındı.