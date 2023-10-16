Düzce'de nişan konvoyundaki araç kaza yaptı, 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Düzce'de nişan konvoyundaki bir otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
D-100 Karayolu'nun Düzce istikametinde seyreden B.K. idaresindeki 81 AY 399 plakalı otomobil, Kapıcı mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, nişandan dönenlerin oluşturduğu araç konvoyunun içinde olduğu öğrenilen otomobildeki R.U. yaralandı.
R.U, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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