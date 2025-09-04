Düzce'de orman yangını
Düzce'nin Yığılca ilçesinde Hecinler mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerine alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Hasanlar köyü Hecinler mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman işletme şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalarda, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.