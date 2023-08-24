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Düzce'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede öldü

Ajans Haberleri
  • 24.08.2023 15:05
  • Giriş: 24.08.2023 15:05
  • Güncelleme: 24.08.2023 15:05
Kaynak: AA
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Düzce'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede öldü

Düzce'deki trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kent merkezinde 5 gün önce meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Aytaç Can (25), kaldırıldığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Düzce'de 19 Ağustos'ta, Olimpiyat Kavşağı'ndan Karahacı Musa Mahallesi istikametine seyreden Aytaç Can'ın kullandığı 81 ACT 368 plakalı motosiklet, aynı yönde giden Ahmet Ç. idaresindeki 54 HU 863 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada ağır yaralanan Can Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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