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Düzce'de otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 15.09.2024 10:57
  • Giriş: 15.09.2024 10:57
  • Güncelleme: 15.09.2024 10:57
Kaynak: AA
Düzce'de otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Düzce'de motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

F.Ö. (68) idaresindeki 81 ADS 507 plakalı otomobil, Çay Mahallesi Aydınpınar Caddesi'nden merkez istikametine seyrederken, karşı yönden gelen Y.D. (17) yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ve beraberindeki yabancı uyruklu A.T. (14) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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