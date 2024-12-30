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Düzce'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 30.12.2024 23:35
  • Giriş: 30.12.2024 23:35
  • Güncelleme: 30.12.2024 23:35
Kaynak: AA
Düzce'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu öldü.

L.Ç. idaresindeki 34 EHY 626 plakalı otomobil, Bahçeşehir bağlantı yolunda seyir halindeyken Metek TOKİ Işıklı Kavşağı mevkisinde karşıya geçmeye çalışan Melahat Ertürk'e (54) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Ertürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ertürk'ün cansız bedeni, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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