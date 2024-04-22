Düzce'de park halindeki TIR'a çarpan kurye yaralandı

Düzce'de park halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kuryelik yapan Y.T'nin kullandığı 34 BCY 162 plakalı motosiklet, Aziziye Mahallesi Yeni Sanayi mevkisinde park halindeki 81 ACY 943 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.