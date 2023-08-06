Düzce'de park halindeki tıra çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kaynak: AA
DÜZCE (AA) - Düzce'de motosikletin park halindeki tıra çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Aziziye Mahallesi Şehit Ramazan Gel Caddesi'nde seyreden S.M. (31) idaresindeki 81 ACM 121 plakalı motosiklet, karşı şeride geçerek park halindeki 81 ACE 173 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüyle arkasındaki M.Y. (25), ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
S.M.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza anı çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.