Düzce'de parkta dilenen kişinin üzerinden 6 bin 115 lira çıktı

Düzce'de çocuk parkında zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinde 6 bin 115 lira bulundu.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi'ndeki 23 Nisan Parkı'nda bir kişinin dilencilik yaptığı yönünde gelen ihbarların ardından çalışma başlattı.

Ekipler, parkta dilenen kişiyi yakalayarak zabıta müdürlüğüne götürdü. Bu kişinin üzerinde, dilencilikten elde edildiği belirlenen 6 bin 115 lira bulundu. Para kamuya aktarıldı.