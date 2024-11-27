Düzce'de reklam tabelasına sıkışan 2 kediyi itfaiye kurtardı

Düzce'de reklam tabelasına sıkışan 2 kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şerefiye Mahallesi'nde bir çay ocağının reklam panosundan kedi sesi geldiğini duyanlar, kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı.

Sonuç alamayan yurttaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye personeli, reklam panosunun çerçevelerini sökerek 2 kediyi bulundukları yerden çıkardı.

Kedilerden birinin boynundaki tasmadan sahipli olduğunu düşünen ekipler, hayvanı, kısa süreli araştırma sonunda ulaştıkları sahibine teslim etti.

Fotoğraf: AA

Diğer kedinin ise veteriner kontrolünün ardından Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde götürüleceği belirtildi.