Düzce'de silobas dorse takılı tır ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde otomobil ile silobas dorse takılı tırın çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Düzce-Yığılca kara yolu Aksu mevkisinde O.S. yönetimindeki 41 AJB 414 plakalı otomobil ile S.A. idaresindeki 34 KBP 861 plakalı silobas dorse takılı tır çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücü O.S. ile aynı araçta bulunan E.P, B.A, M.Ö ve U.A yaralandı.

Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan B.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.