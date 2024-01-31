Düzce'de sis etkili oldu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi ile kent merkezinde etkisini gösteren sis görüş mesafesini düşürdü.

Otoyolun Küçük Melen mevkisi ve Gölyaka gişeleri ile Gümüşova rampalarında sürücüler dikkatli seyretti.

D-100 kara yolu, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı yolu ve Bahçeşehir mevkisi ile İhsaniye ve Çerkez Taşköprü bölgelerinde de yoğun sis hakim oldu.

Polis ekipleri, görüşün azaldığı güzergahlarda sürücülere takip mesafesini korumaları uyarısı yaptı.