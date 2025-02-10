Düzce'de tekel büfesinde silahla vurulan iş yeri sahibi öldü

Düzce'de, tekel büfesinde çıkan tartışmada silahla vurulan iş yeri sahibi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

D-100 Karayolu Çoban mevkisindeki tekel büfesinde H.M. ile iş yeri sahibi Emrullah Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonucu H.M, üzerinde bulundurduğu silahla Emrullah Ç'ye ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Emrullah Ç, ambulansla kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Tekel büfesi sahibinin cenazesi, otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Öte yandan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.