Düzce'de TIR ile çarpışan Karayolları aracı köprüden uçtu: 2 ölü

Düzce’de Anadolu Otoyolu’nda TIR, kar küreme ve tuzlama çalışması yapan Karayolları kamyonuna arkadan çarptı.

Savrulan araçlar köprüden uçarken, kazada şoförler Recep Gülaçtı (49) ve Metin Çakmak (50) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Büyük Melen Köprüsü mevkisinde meydana geldi.

İstanbul yönünde, köprü üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yapan Recep Gülaçtı yönetimindeki 06 BJY 431 plakalı Karayolları kamyonuna, arkasından gelen Metin Çakmak idaresindeki 74 DE 080 plakalı TIR çarptı.

Savrulan araçlar yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki köprüden uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 2 şoförün de hayatını kaybettiği belirlendi. Gülaçtı ve Çakmak’ın cansız bedenleri Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası morga kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.