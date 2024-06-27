Düzce'de TIR'la çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü
Kaynak: AA
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde TIR'la çarpışan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti.
Akçakoca istikametinden Düzce'ye seyreden T.K'nin kullandığı TIR ile A.B. (56) idaresindeki motosiklet, Ereğli Caddesi D-655 kara yolu mevkisinde çarpıştı.
Kazada, sürücü A.B'nin motosikletteki eşi F.B (55), yola savrularak TIR'ın altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, F.B'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
TIR sürücüsü T.K. gözaltına alındı.