Düzce'de tır ve 2 servis minibüsü çarpıştı: 6 işçi yaralandı

Düzce'de tır ve 2 servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 6 işçi yaralandı.

D-100 kara yolu İhsaniye mevkisinde yol çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda A.C. idaresindeki ve M.Ö. kontrolündeki servis minibüsleri ile Y.K. yönetimindeki tır kazaya karıştı.

Kazada servis minibüslerinde bulunan 6 işçi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.