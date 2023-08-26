Düzce'de trafik kazasının ardından 2 kişi arasında kavga çıktı

Düzce'de trafik kazasının ardından 2 kişi arasında çıkan kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kalıcı Konutlar 14. Bölge'de 6 gün önce Y.M. idaresindeki motosiklet bir anda önüne çıkan Ö.T'ye çarptı.

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamarasına yansıyan görüntülerde, kazanın etkisiyle yola savrulan kadınlardan Ö.T'nin Y.M'yi darbettiği, ardından çevredekilerin 2 kadını ayırmaya çalıştığı görüldü.

İki kadın arasında daha önceden husumet olduğu, kavganın bu yüzden çıktığı ileri sürüldü.