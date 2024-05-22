Düzce'de tuvalet kapısının altından fotoğraf çektiği iddia edilen polis açığa alındı

Düzce'de 13 Mayıs'ta İl Özel İdaresi binasında bulunan tuvalette kapının altından N.P. isimli kadının fotoğrafını çektiği öne sürülen A.A. isimli polisin telefonuna el konuldu. Polis A.A, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açığa alınarak hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Düzce'de kadınlar tuvaletindeki kapının altından bir kadının fotoğrafını çektiği iddia edilen polis memuru A.A. (28) açığa alınırken, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Olay, 13 Mayıs'ta İl Özel İdaresi binasında meydana geldi.

Binada kadınlar tuvaletini kullanan N.P. isimli kadın, tuvalette olduğu sırada kapının altından cep telefonuyla kendisinin fotoğrafının çekildiğini iddia ederek ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen Düzce Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, binadaki güvenlik kameralarını inceledi.

İnceleme sonucunda, olay anında kadınlar tuvaletinden çıkan kişinin Düzce Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru A.A. isimli erkek olduğu belirlendi.

İDDİALARI REDDETTİ

'Kişilerin özel hayatını ihlal' suçlamasıyla ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen A.A, suçlamaları reddederek, "Evet, İl Özel İdaresi'ne gittim. Yanlışlıkla bayanlar lavabosuna girdim. Kimsenin fotoğrafını, videosunu çekmedim" dedi.

A.A'nın telefonuna inceleme için el konulurken, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Ayrıca A.A. idari soruşturma nedeniyle açığa alındı.