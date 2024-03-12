Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama göre, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçu kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde jandarma ekiplerince 7 köyde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 120 gram kubar esrar, 25 gram kenevir tohumu, 3 gram sentetik uyuşturucu ve 49 kök ekili kenevir, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Öte yandan ilçede emniyet amirliği sorumluluk sahasında, "uyuşturucu madde ticareti ve kullanma" suçunu işlediği değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile cam pipo ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarma ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.