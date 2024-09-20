Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takibe alınan M.R.Y. ve R.E'nin aracını durduran ekipler, narkotik köpekleriyle yaptıkları aramada, toplam 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğünce operasyona ilişkin paylaşılan görüntüde, narkotik köpeklerinin aracın farklı noktalarında ve bir çantada gizlenmiş uyuşturucu bulması yer alıyor.