Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Çay Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan K.P. ve B.D, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklandı.