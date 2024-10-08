Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Ajans Haberleri
  • 08.10.2024 23:55
  • Giriş: 08.10.2024 23:55
  • Güncelleme: 09.10.2024 01:45
Kaynak: AA
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle A.B. (30) ve T.P'nin (29) araç ve üzerlerinde yaptıkları aramada 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Düzce Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden A.B'nin 10, T.P'nin ise 8 suç kaydı olduğu öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol