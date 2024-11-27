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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 27.11.2024 23:31
  • Giriş: 27.11.2024 23:31
  • Güncelleme: 27.11.2024 23:31
Kaynak: AA
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesiyle S.K, V.K, A.T. ve Y.O.A. hakkında teknik ve fiziki takip başlattı.

Şüphelilerin kullandığı aracı durduran ekipler, araç ve üst aramasında 1735 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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