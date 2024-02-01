Düzce'de uyuşturucu satarken yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu madde sattıkları sırada gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri çalışma yaptı.

Teknik ve fiziki takip sonucu sokak satıcılığı yaptığı belirlenen kadın zanlılar A.B. ve S.N.B'ye il merkezinde suçüstü yapıldı.

Gözaltına alınan zanlıların yapılan üst aramasında 7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.