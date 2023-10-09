Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Anadolu Otoyolu'nda şüpheli aracı durdurdu.

Araçta bulunan H.E.T, B.A. ve S.A'nın üst aramasında 105 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Bu arada H.E.T'nin 5, B.A'nın 21 ve S.A'nın 10 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.