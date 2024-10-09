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Düzce'de üzerine beton pompası devrilen işçi öldü

Düzce'de beton pompasının devrilmesi sonucu yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çalışma Yaşamı
  • 09.10.2024 22:59
  • Giriş: 09.10.2024 22:59
  • Güncelleme: 09.10.2024 23:00
Kaynak: AA
Düzce'de üzerine beton pompası devrilen işçi öldü
FOTOĞRAF: AA

Düzce'de beton pompasının devrilmesi sonucu yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fatih Mahallesi'nde bulunan inşaat alanında temel atma işlemi sırasında beton pompası aracının bulunduğu alanda göçme meydana geldi.

Pompayı kullanan işçi Şerif Arkan, yan yatan aracın hortum kısmının altında kalarak yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Arkan, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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