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Düzce'de vaşak fotokapanla görüntülendi

Ajans Haberleri
  • 09.10.2023 23:03
  • Giriş: 09.10.2023 23:03
  • Güncelleme: 09.10.2023 23:03
Kaynak: AA
Düzce'de vaşak fotokapanla görüntülendi

 Düzce'de ormanlık alana yerleştirilen fotokapan, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağı kayıt altına aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vaşak kent kırsalında fotokapana takıldı.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağın Düzce'de ilk kez 6 Haziran 2022'de fotokapanla görüntülendiği belirtilen açıklamada, "'Ormanın hayaleti' olarak nam salmış, koruma altında olan kedigiller familyasına mensup vaşak, fotokapanlarımız ile 28 Eylül 2023 tarihinde tekrar görüntülenmiştir." ifadesi kullanıldı.

Görüntülerde vaşağın, ormanlık alana kurulan fotokapanın önünden geçmesi yer alıyor.

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