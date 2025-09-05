Düzce'deki orman yangını kontrol altına alındı
Düzce’nin Yığılca ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Düzce'nin Yığılca ilçesi Mengen ile Karakaş köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Yığılca Orman İşletmesi'ne ait çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, rüzgarın etkisiyle eğimli araziye sıçradı.
Yangına ilk müdahale bölge halkından geldi. Köylüler kendi imkanlarıyla, tarım araçlarını kullanarak yangını söndürmeye çalıştı.
Ekiplerin bölgeye ulaşmasının ardından yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Alevlerden etkilenen bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.