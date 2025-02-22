Düzce Film Festivali Mayıs’ta

Tuğçe ÇELİK

Düzce’de bu yıl ilki gerçekleştirilecek Düzce Konuralp Film Festivali (DKFF) basın tanıtım toplantısı Erol Güngör Kültür Merkezi’nde yapıldı.

15-18 Mayıs arasında Düzce’de düzenlenecek festivalde Yaşam Boyu Onur Ödülü, Hülya Koçyiğit ile Ediz Hun'a verilecek.

Festivalde 3 ana kategoride yarışma yer alacak. Kurmaca Film, Belgesel Film ve Yapım Destek kategorilerinde dereceye girenlere para ödülleri verilecek.

Buna göre, Kurmaca Film kategorisi birincisine 75.000 lira, ikincisine 50.000 lira, üçüncüsüne 25.000 lira, Belgesel Film kategorisi birincisine 75.000 lira, ikincisine 50.000 lira, üçüncüsüne 25.000 lira ve Yapım Destek kategorisi birinci projeye 65.000 lira, ikinci projeye 50.000 lira ödül miktarı belirlendi. Valilik Özel Ödülünün miktarı ise 60.000 lira.