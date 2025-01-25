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Düzce-Gölyaka Bağlantı Yolu'nda heyelan

Düzce-Gölyaka Bağlantı Yolu'nda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle bölgede ulaşım aksadı.

Güncel
  • 25.01.2025 17:27
  • Giriş: 25.01.2025 17:27
  • Güncelleme: 25.01.2025 17:32
Kaynak: AA
Düzce-Gölyaka Bağlantı Yolu'nda heyelan
Fotoğraf: AA

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bağlantı yolunda ulaşım aksadı.

Düzce-Gölyaka Bağlantı Yolu'nun Yazıpınar mevkisinde heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kayan toprak yığını istinat duvarıyla söz konusu mevkide yolun Gölyaka istikametinin sağ şeridinin trafiğe kapanmasına yol açtı.

Fotoğraf: AA

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, Gölyaka Belediyesi ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA

Yolun sağ şeridinin yaklaşık 300 metrelik kısmı dubalarla çevrildikten sonra iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

Bölgede ulaşım kontrollü olarak tek şeritten veriliyor.

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