Düzce için turuncu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son açıklamaya göre, Cuma günü Düzce için turuncu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Düzce’nin de bulunduğu bazı iller için yağış uyarısında bulundu. Düzce için turuncu uyarı yapılırken, metrekareye 50 ila 100 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. Bu çerçevede yapılan açıklamada, Yapılan son değerlendirmelere göre; Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların Cumartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.