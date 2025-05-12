Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali'nde finalistler belirlendi

Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali'nde finalist filmler belli oldu.

Festivalde ‘Kurmaca Film Kategorisi', 'Belgesel Film Kategorisi' ve 'Yapım Destek Kategorisi' ödüllerinin yanı sıra ‘Valilik Özel Ödülü’ verilecek. Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali Onur Kurulu Başkanı ve Düzce Valisi Selçuk Aslan, Festival Düzenleme Kurulu’nun 'Yaşam Boyu Onur Ödülleri'ni, Türk sinemasının duayen isimleri Hülya Koçyiğit'e ve Ediz Hun’a takdim edileceğini hatırlattı.

Türkiye'den ve dünyadan 1312 film başvurusunun yapıldığı festivalin, ön jürisi tarafından belirlenen 3 kategori yarışmacıları ve 'özel seçki' filmleri şöyle:

Yapım Destek Finalistler:

89.10 (Duhan Kavakoğlu)

Anne, babam bana kızacak mı? (Selin Aktaş)

Karamaco (Osman Çakır)

Kutsal Oğul (Sevgi Esman)

Talak (Sevde Betül Kaya)

Tura Tura (Korhan Topcu)

Belgesel Finalistler:

Beyaz Dağın Çocukları (Yalçın Çiftçi)

Free Words: A Poet From Gazza (Abdullah Harun İlhan)

The village of ballet dancers (Fatih Diren)

İyi Ölüm (Hasan Ete)

Duvar (Evrim İnci)

The winding path to knowledge (Asle Umaralieva) Kırgızistan

Kurmaca Finalistler:

2006 (Gabriella Choueifaty) Fransa

Aç Açına (Ahmet Toğaç)

Kırıkuzakçalar (Batınay Ünsür)

Sevim ile Kiraz (Asena Yıldırım Konya)

The plain sings (Gita Feizi) İran

Toprağın İzi (Mert Eşberk)