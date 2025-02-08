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Düzce - Off-Road tutkunları, karla kaplı yaylada ayı ile yavrularını görüntüledi

Ajans Haberleri
  • 08.02.2025 14:53
  • Giriş: 08.02.2025 14:53
  • Güncelleme: 08.02.2025 14:53
Kaynak: DHA
Düzce - Off-Road tutkunları, karla kaplı yaylada ayı ile yavrularını görüntüledi

DÜZCE'de karla kaplı Odayeri Yaylası'na çıkan Off-Road tutkunları, kış uykusuna yatmayan ayı ve yavrularını görüntüledi.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, beyaz manzaranın keyfini çıkarmak isteyen Off-Road tutkunları, araçlarıyla Odayeri Yaylası'na çıktı. Karda gezinti yapan grup, burada kış uykusuna yatmayan ayı ve yavruları ile karşılaştı. Grup, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydetti. (DHA)

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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