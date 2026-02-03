Düzce TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Düzce kura çekim tarihi

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Düzce’de hayata geçirilecek konutlar için kura heyecanı dorukta. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura tarihine çevrilirken, “Düzce TOKİ kura çekimi ne zaman?” ve “TOKİ Düzce kura çekim tarihi açıklandı mı?” soruları en çok aranan konular arasında yer alıyor. Resmi açıklamalarla birlikte Düzce için kura günü ve saati netleşti.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ DÜZCE DETAYLARI

TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi, Türkiye genelinde dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefliyor. Bu kapsamda Düzce’de toplam 2.470 sosyal konut inşa edilecek.

Proje adı: TOKİ 500 bin sosyal konut projesi

İl: Düzce

Toplam konut sayısı: 2.470

TOKİ DÜZCE KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ tarafından paylaşılan kura takvimiyle birlikte Düzce için beklenen tarih açıklandı. Kura çekimi, hak sahibi olacak vatandaşların belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

Düzce TOKİ kura çekim tarihi ve saati

Buna göre Düzce TOKİ kura çekimi 4 Şubat 2026 tarihinde saat 11:00’da gerçekleştirilecek. Kura çekilişi sonucunda 2.470 konut için hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİNE KATILACAKLARIN İSİMLERİ AÇIKLANDI MI?

TOKİ tarafından yapılan duyuruya göre Düzce TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri ile başvurusu reddedilen adayların listesi açıklandı.

Kura listeleri ve başvuru durumu sorgulaması TOKİ’nin resmi internet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Vatandaşlar başvuru sonuçlarını ilgili ekran üzerinden kontrol edebiliyor.

DÜZCE TOKİ KONUT FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme planı Düzce’de de standart şekilde uygulanıyor. Konutlarda %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor.

Düzce TOKİ 1+1 konut fiyatları

Metrekare: 55 m²

Satış fiyatı: 1.800.000 TL

Peşinat (%10): 180.000 TL

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 6.750 TL

Düzce TOKİ 2+1 (65 m²) konut fiyatları

Metrekare: 65 m²

Satış fiyatı: 2.200.000 TL

Peşinat (%10): 220.000 TL

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 8.250 TL

Düzce TOKİ 2+1 (80 m²) konut fiyatları

Metrekare: 80 m²

Satış fiyatı: 2.650.000 TL

Peşinat (%10): 265.000 TL

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 9.938 TL

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLLER

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bugüne kadar birçok ilde kura çekimi tamamlandı. Hak sahiplerinin belirlendiği iller şunlardır:

Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Aksaray, Ordu, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın ve Elazığ.

Bu illerde yapılan kura çekimleri sonucunda toplam 148.083 vatandaş TOKİ sosyal konutlarında hak sahibi oldu.

Düzce TOKİ kura çekimi saat kaçta yapılacak?

Düzce TOKİ kura çekimi 4 Şubat 2026 tarihinde saat 11:00’da gerçekleştirilecek.

Düzce TOKİ’de kaç konut için kura çekilecek?

TOKİ Düzce projesi kapsamında toplam 2.470 sosyal konut için kura çekimi yapılacak.

Düzce TOKİ kura listeleri nereden öğrenilir?

Düzce TOKİ kura çekilişine katılacakların listeleri ve başvuru sonuçları TOKİ’nin resmi internet sistemi üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ sosyal konutlarında ödeme planı nasıl?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınmakta, kalan borç ise 240 ay vade ile ödenmektedir.