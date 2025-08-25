Düzce Valiliği duyurdu: Lisede ‘cinsiyet ayrımı’ kuralları hakkında soruşturma!

Düzce Valiliği, kentte faaliyet gösteren Turgut Özal Anadolu Lisesi'nde yeni dönem için kayıt yaptıran öğrencilere verilen 18 maddelik listeye ilişkin soruşturma başlattı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kala Düzce'de bulunan Turgut Özal Anadolu Lisesi, okula kayıt yaptıracak olan öğrenciler için 18 maddelik kurallar listesi yayımladı.

“Öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken hususlar” başlığıyla hazırlanan liste kız öğrencilere yönelik ayrımcılıklarıyla dikkat çekti.

Listeye göre kız çocuğu serviste şoförün yanına oturamayacak, arka koltukta yer olmadığı durumda ön koltuk boş olsa da gerekirse ayakta gidecek.

Kural listesinin tepki çekmesinin ardından Düzce Valiliği, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"KIZ ÖĞRENCİ GEREKİRSE AYAKTA GİDECEK"

Öğrenciler arasında ayrımcılık barındıran “kurallar” içerisinde kız erkek ilişkilerinde "seviyeli davranılması", servis araçlarının ön koltuğuna her ne sebeple olursa olsun kız öğrencilerin oturtulmaması, arka tarafta yer kalmasa bile kız öğrencinin ön koltuğa oturmasına izin verilmemesi yer aldı.

"KUZENİM, KANKİM, SEKİZ YILLIK ARKADAŞIM..."

Maddeler arasında "Kız erkek ilişkilerinde seviyeli davranılacak. Bakıldığında yanlış anlaşılmaya sebebiyet verecek herhangi bir durumla karşılaşmak istemeyiz. Kuzenim, kankim, sekiz yıllık arkadaşım vs. gibi hiçbir gerekçe böyle bir durumda kabul edilemeyecek" ifadelerine yer verildi.

"KANTİNDE KIZ ERKEK SIRASINA DİKKAT EDİLECEK"

Öte yandan beden eğitim dersi kıyafetlerine ilişkin de kuralların yer aldığı metinde, öğrencilerin tayt giymesine de izin verilmeyeceği belirtildi.

Okul kurallarında öğrencilerin kantinde nasıl hareket edeceğine ilişkin düzenlemeler de yer aldı. Buna göre kantinde kız erkek sırasına dikkat edilmesi ve öğrencilerin “kaynak” yapmaması, yapan olursa nöbetçi öğretmenlere ya da okul idaresine bu durumun bildirilmesi istendi.

Bir başka maddede ise öğrencilerden “ortaokuldan kalan çocuksu davranışlara ya da şakalaşmaların dozuna” dikkat etmesi talep edildi.

OKUL YÖNETİMİ: AYRIMCILIK İÇERMİYOR

Söz konusu cinsiyet ayrımcılığı içeren maddelere ilişkin okul yönetimine ulaşan ANKA Haber Ajansı, söz konusu listeye ilişkin sorular yöneltti.

Okuldan yapılan açıklamada, bu maddelerin "kız ve oğlan çocuklarını korumaya" yönelik olduğu, herhangi bir ayrımcılık içermediği, bu maddelerin yaşanan sorunları engellemeye yönelik olduğu ifade edildi.

Olayın tepkiyle karşılanmasının ardından açıklama yapan Düzce Valiliği ise soruşturma başlatılıdığını duyurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İlimiz Merkez Turgut Özal Anadolu Lisesi Okul Müdürlüğünce, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında öğrencilerimiz tarafından uyulması gereken kurallara ilişkin olarak velilerin yazılı bir metin ile bilgilendirildiği anlaşılmıştır.

İlgili metinde belirlendiği görülen kuralların; öğrencilerimizin birbirlerine ve okul ortamına saygılı olmaları, olası yanlış anlamaların önlenmesi, öğrenciler arasında yaşanabilecek olumsuz durumların engellenmesi ile güvenli ve sağlıklı bir eğitim-öğretim ortamı sağlamayı amaçladığı anlaşılmış olup metindeki bazı ifadelerin ise amacını aştığı ve toplumda yanlış anlaşılmalara, tartışmalara ve rahatsızlığa yol açtığı görülmüştür.

Söz konusu metinde yer alan tartışmalı ifadeler hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Hiçbir şekilde öğrencilerimizi olumsuz etkileyecek uygulamaların kabul edilmesi ve buna izin verilmesi mümkün değildir.

Kurumlarımızın temel yaklaşımı; öğrencilerimizin kendilerini güvende hissedecekleri, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda eğitimini sağlamaya yönelik çaba göstermektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."