Düzce Valiliği'nden yağış uyarısı

Düzce Valiliği gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Düzce Valiliği, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre vatandaşlara sağanak yağış uyarış yaptı. Yapılan uyarıda; “Yapılan son değerlendirmelere göre, 11 Ağustos 2023 gece 00.00 saatlerinden itibaren öğle saatlerine kadar Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Yağışın 11 Ağustos 2023 günü öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.