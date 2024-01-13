Düzce ve Bartın'da kar nedeniyle 72 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Düzce'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 26 köy yolu ulaşıma kapandı. Bartın'da da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 46 köye ulaşım sağlanamıyor.

Düzce ve Bartın'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 72 köy yolu ulaşıma kapandı.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, etkisini artıran kar nedeniyle Cumayeri'nde 5, Gölyaka'da 6, Kaynaşlı'da 9, Yığılca'da 6 olmak üzere 26 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sorumluluk sahasında 20 iş makinesi ve 45 personelle karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekiplerinin, kapalı köy yollarını açma çalışması sürüyor.

Kentte dün başlayan yağışın ardından kar kalınlığı yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı.

BARTIN'DA 46 KÖY YOLU KAPANDI

Bartın'da gece saatlerinde başlayan kar, kent merkezi ve ilçelerde etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 80, kent merkezinde ise 30 santimetreye ulaşırken, il genelinde 46 köye ulaşım sağlanamıyor.

Yağış nedeniyle sürücüler zaman zaman trafikte zor anlar yaşarken Karayolları ekipleri Bartın-Amasra, Bartın-Karabük ve Zonguldak kara yolunda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Belediye ekipleri de kent merkezindeki yollarda ve kaldırımlarda temizlik çalışması yapıyor.