Düzce ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Düzce ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor.

Düzce'de 3 gündür devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kaynaşlı ilçesine bağlı, rakımları 930 ila 1280 metre arasında yer alan Yeşiltepe, Dipsizgöl, Bıçkıyanı ve Yeniyurt köylerinde kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Öte yandan, Sakarya kent merkezinde devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kocaali ve Hendek ilçeleri arasındaki 900 rakımlı Çam Dağı ile Hendek'te bulunan 1725 metre yükseklikteki Dikmen Yaylası ve Mahallesi de beyaz örtüyle kaplandı.