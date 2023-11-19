Düzce, Zonguldak ve Kocaeli'de sağanak ve fırtına

Düzce, Zonguldak ve Kocaeli'de etkisini sürdüren sağanak ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, dereler taştı ve balıkçı barınağı zarar gördü.

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki olumsuz hava koşullarının etkisiyle deniz suyu yaklaşık 100 metre karaya girdi. Akçakoca Balıkçı Barınağı'nda hasar meydana geldi. Barınaktaki kulübeleri su bastı, karada bulunan bazı küçük tekneler denize savruldu.

Bu arada ilçede bazı binaların çatısı fırtına nedeniyle uçtu, ağaçlar yola ve park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.

Belediye ekipleri, ağaç ve molozların kaldırılması ile ilçe merkezinde su basan yerlerde tahliye çalışması başlattı.