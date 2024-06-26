Düzce’de 24 saatte 8 anız yangını çıktı

Düzce’de 24 saat içinde 8 anız yangını meydana geldi.

Akınlar Mahallesi’ndeki yangında 25 dönümlük arazi küle dönerken, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Burak Coşkun bahçe bakımında kesinlikle ateş yakılmaması konusunda yurttaşları uyardı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 24 saat içinde şehrin çeşitli noktalarında meydana gelen 8 anız yangınına müdahale ederek söndürülmesini sağladı.

Akınlar Mahallesi’nde önceki gün meydana gelen ve 25 dönüm alanı etkileyen yangın ise 6 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları gece ve ertesi gün de devam etti.

Yangın bölgesine giderek incelemelerde bulunan İtfaiye Müdürlüğü’nden sorumlu Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Burak Coşkun, vatandaşlara anızları yakmamaları çağrısında bulundu.

Coşkun, “Akınlar Mahallesi’nde çıkan yangın, 25 dönümlük bir araziye yayıldı. Vatandaşlara ait 2 dönümlük buğday tarlası ve 1 dönüm fındık tarlası da kısmen zarar gördü. Bu olayda herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Düzce Belediyesi İtfaiyesi öncülüğünde birim müdürlükleri, İl Özel İdare, Gölyaka, Kaynaşlı ve Orman Yangın ekiplerinin 29 personel, 18 itfaiye aracı ve 4 iş makinesi ile müdahale ettiği yangın, 6 saat içinde kontrol altına alındı. Vatandaşlarımıza bu gibi olaylara neden olan anız yangınları ile alakalı uyarıda bulunmak istiyoruz. Bahçe temizliği sonrası ya da sebepsiz yere dökülen atıkların temizlenmesi için yakılan ateşler böyle üzücü olaylara sebebiyet vermektedir. Bu konuda vatandaşlarımızın daha dikkatli ve duyarlı olmalarını rica ediyoruz” dedi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Amiri Mehmet Caner Polat da, “Anız yangınları toplumumuzun çok önemsemediği, ancak büyük felaketlere sebep olan olaylar. Bahçe bakım ve temizliklerinde ateş yakılmaması gerekiyor. Bakın bugün rüzgar var. Bu rüzgar küçük bir kıvılcımın büyük bir yangına dönüşmesine neden olabilir. Dün aynen böyle oldu. 25 dönüm bir arazi ve vatandaşlarımıza ait tarlalar bu yangından zarar gördü. Vatandaşlarımızdan ilk önce şunu istiyoruz; bilinçli davransınlar, bahçe bakımlarını zamanında yapsınlar, yangına sebebiyet verecek risklerden kaçınsınlar” tavsiyelerinde bulundu.