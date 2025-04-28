Düzce’de 5 katlı binanın en üst katı alevlere teslim oldu

Düzce(İHA) – Düzce şehir merkezinde 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangında 2’si çocuk 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, sabah saatlerinde Cedidiye Mahallesi Hükümet Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S.’ye ait evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar binada oturanları kapılarına vurarak dışarı çıkartırken durumu 112 Acile bildirdi. İhbarla olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı binadaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına alırken evin sahibi A.S. ile binada bulunan 2 çocuk dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere ambulans içinde hava verilerek müdahale edildi.

Dumanları görerek apartmanda oturanları dışarı çıkartan Ruhi Güner, "Biz esnaf arkadaşlarımızla oturuyorduk. Bir anda dumanlar çıktığını gördük. Hemen itfaiyeye haber verdik. Bir esnaf arkadaşımla birlikte binada oturanları da kapılarına vurarak dışarı çıkarttık" dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.