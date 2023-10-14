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Düzce’de aranan 2 şahıs yakalandı

Ajans Haberleri
  • 14.10.2023 16:59
  • Giriş: 14.10.2023 16:59
  • Güncelleme: 14.10.2023 16:59
Kaynak: İHA
Düzce’de aranan 2 şahıs yakalandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları çalışmada biri 21 yıl, diğeri 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 2 şahsı yakaladı.

Düzce Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları uygulamalarla aranan şahısları kıskıvrak yakalıyor.

Ekiplerin yaptığı çalışmada hırsızlık, basit yaralama suçlarından 21 yıl kesinleşmiş cezası olan şahıs ile yağma, dolandırıcılık, kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 10 yıl kesinleşmiş cezası olan 2 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. 

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