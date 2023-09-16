Düzce’de aranan 3 kişi yakalandı

Düzce’de polis ekiplerince yapılan şafak operasyonunda kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 kişi yakalandı.



Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı. Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 1 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ve silahla tehdit ve gasp suçlarından 4 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Şahıslar cezaevine teslim edilirken, şok operasyonların kent genelinde devam edeceği belirtildi.