Düzce’de cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Musa KESKİN/YIĞILCA (Düzce), (DHA)- DÜZCE’nin Yığılca ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aynı yöne giden cip ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Dutlar köyü mevkinde meydana geldi. Aynı yöne giden S.G. yönetimindeki 81 ADC 053 plakalı cip ile H.T. idaresindeki 34 GL 9360 plakalı hafif ticari araç, çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Z.G., S.G. ve H.D. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI