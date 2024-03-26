Düzce’de denetimlerde 122 araç trafikten men edildi

Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 12 bin 321 araç, 329 motosiklet denetlendi, 122 araç trafikten men edildi.

Düzce’de Jandarma ve Polis Trafik ekipleri tarafından 18 - 24 Mart 2024 tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 12 bin 321 araç, 329 motosiklet, 112 okul servisi kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde kusurlu görülen bin 539 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 2 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken 122 araçta trafikten men edildi.

Yetkililer; ehliyetsiz araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımı kurala uygun olmayan, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetimlerin arttırılarak devam edeceğini açıkladı.