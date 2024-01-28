Düzce’de derede bir kadının cansız bedeni bulundu

Düzce’deki derede bir kadına ait cansız beden bulundu. Bulunduğu yerden çıkarılan cansız beden, otopsi için morga kaldırıldı.

Beçiyörükler köyünde sabah saatlerinde tarlasına giden bir kişi derede kayalıkların arasında kadın cesedi gördü.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından çıkarılan ceset, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Kadının 30-35 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.