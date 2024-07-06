Düzce’de elektriği kesmeye gelen ekibi tehdit eden ev sahibi tutuklandı
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 4 Temmuz'da, elektrik faturasını ödemediği gerekçesiyle evine gelen ekipleri pompalı tüfekle tehdit ettiği belirtilen R.K. isimli kişi tutuklandı.
Düzce’de ödemediği fatura nedeniyle elektriği kesmek için eve gelen ekibi, pencereye çıkıp tüfekle tehdit eden R.K. tutuklandı.
Olay, 4 Temmuz'da Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Hasanbey köyünde meydana geldi. Elektrik dağıtım firması ekibi, borcunu ödemediği için R.K’nin oturduğu evin elektriğini kesmek için köye gitti.
Ekipleri gören R.K, pompalı tüfekle pencereye çıkarak, yaklaşmalarına izin vermedi. R.K, elektriğinin kesilmesine engel olurken, ekipler köyden ayrıldı.
TÜFEĞE EL KONULDU
Firma yetkilileri, R.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. R.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, evindeki tüfeğe de el konuldu.
İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.