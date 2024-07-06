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Düzce’de elektriği kesmeye gelen ekibi tehdit eden ev sahibi tutuklandı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 4 Temmuz'da, elektrik faturasını ödemediği gerekçesiyle evine gelen ekipleri pompalı tüfekle tehdit ettiği belirtilen R.K. isimli kişi tutuklandı.

Güncel
  • 06.07.2024 17:13
  • Giriş: 06.07.2024 17:13
  • Güncelleme: 06.07.2024 17:13
Kaynak: DHA
Düzce’de elektriği kesmeye gelen ekibi tehdit eden ev sahibi tutuklandı
Fotoğraf: İHA

Düzce’de ödemediği fatura nedeniyle elektriği kesmek için eve gelen ekibi, pencereye çıkıp tüfekle tehdit eden R.K. tutuklandı.

Olay, 4 Temmuz'da Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Hasanbey köyünde meydana geldi. Elektrik dağıtım firması ekibi, borcunu ödemediği için R.K’nin oturduğu evin elektriğini kesmek için köye gitti.

Ekipleri gören R.K, pompalı tüfekle pencereye çıkarak, yaklaşmalarına izin vermedi. R.K, elektriğinin kesilmesine engel olurken, ekipler köyden ayrıldı.

TÜFEĞE EL KONULDU

Firma yetkilileri, R.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. R.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, evindeki tüfeğe de el konuldu.

İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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