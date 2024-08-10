Düzce’de etkili olan sağanakta yollar göle döndü

Düzce’de aniden bastıran yağış hayatı felç etti. Yollar adeta göle dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden Düzce için yapılan hava tahmininde öğleden sonra kent genelinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağış akşam saatlerinde başladı. Düzceliler, yağmura hazırlıksız yakalandı. Araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte zorluk çekti. Bazı vatandaşlar ise yağmur sularını aşarak yollardan geçmeye çalıştı.

Yağışların 11 Ağustos Pazar günü de etkili olması bekleniyor.